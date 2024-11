Sensation im Kuhstall: „Astrologin“ bringt Vierlinge zur Welt

Ein ziemliches Wunder hat sich vergangene Woche auf dem Milchviehhof in Schönkirchen im Landkreis Plön ereignet: Eine Kuh brachte nicht nur ein, oder zwei, nicht drei, sondern gleich vier gesunde Kälber zur Welt! Diese seltene Geburt sorgte für Aufsehen und Begeisterung bei den Mitarbeitern und Besuchern des Hofs.

Ein Reporter von News5 war vor Ort, und interviewte Hofbesitzer und Landwirt Christian Schlüter zum tatsächlich relativ unglaublichen Ereignis. Die stolze Kuhmutter „Astrologin“ und ihre vier kleinen Sprösslinge wurden liebevoll von Christian und seinem Team bei der Geburt unterstützt und versorgt. Was auf diesem Hof passiert ist, hat normalerweise eine Chance von 1 zu 11 Millionen und ist mit einem hohen Risiko für Mutter und Kälber verbunden. Trotz der seltenen Vierlingsgeburt sind sowohl die Kuh als auch ihre Kälber wohlauf und gesund.

Kälber für die Masthaltung

„Das ist für uns eine absolute Sensation. Haben wir so auch noch nie gehabt“, kommentierte Christian Schlüter. Weitergehend erklärt er gegenüber News5, dass Edward, Eugene, Eileen und Elizabeth – so heißen die Kälber – als Masttiere gehalten werden, da sie nicht für die Zucht gebraucht werden können. Kälber, die als Mehrling auf die Welt gekommen sind, sind in der Regel nämlich unfruchtbar.

Heißt: In etwa 18 bis 20 Monaten werden die vier Kälber auch schon wieder geschlachtet. So nah liegen Freud und Leid beieinander. (jth)