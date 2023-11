Stundenlang hat ein Autofahrer am Montagabend Polizei, Rettungsdienst und die Hochbahn beschäftigt. Der 84-Jährige war bei Ahrensburg auf den Bahngleisen der U1 unterwegs. Ein Zugführer bemerkte das noch rechtzeitig und verhinderte so einen schlimmen Unfall. Ein Augenzeuge und ein Polizist konnten kaum glauben, was sie da sahen.