Nahe Hamburg: SEK im Einsatz – Spezialkräfte stürmen Wohnung

Einsatz im Kreis Stormarn: Das SEK hat am Dienstagmittag eine Wohnung am Schäferweg in Ahrensburg gestürmt.

Zu dem Einsatz kam es um 13.15 Uhr. Eine Gefahr für umstehende Personen habe laut einer Polizeisprecherin zu keinem Zeitpunkt bestanden. Auch das Gerücht, dass eine Schule in „Gefahr“ gewesen sei, wies die Sprecherin entschieden zurück. „Dies war zu keinem Zeitpunkt der Fall“, sagte sie.

Polizei mit großem Aufgebot vor Ort – Hintergründe unklar

Zu den Hintergründen des Einsatzes konnte die Polizei bislang keine Auskunft geben. Der Einsatz dauert noch an.