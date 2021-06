Seit fast einem Jahr vermisst: 5000 Euro für Hinweise – Polizei fragt: Wo ist Baris?

Bad Segeberg –

Seit fast einem Jahr wird er vermisst: Baris Karabulut ist verschwunden, nur sein Auto wurde bisher gefunden. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, die Staatsanwaltschaft Kiel hat sogar eine Belohnung ausgesetzt.

Erneut bittet die Kriminalpolizei Bad Segeberg im Fall des vermissten Baris Karabulut um Mithilfe. Am 18. März 2019 wurde der 32-jährige Bad Bramstedter vermisst gemeldet. Seinen Wagen fand man an einem See nördlich von Bad Segeberg.

Vermisster Baris Karabulut aus Bad Bramstedt: Mord nicht ausgeschlossen

Bisher waren die Ermittlungen der Kriminalpolizei erfolglos – keine Spur von Baris. Auch ein Mord sei nicht auszuschließen. Die Staatsanwaltschaft Kiel belohnt nun sachdienliche Hinweise, die zur Lösung des Falls führen, mit 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Segeberg unter der Rufnummer 04551-804-0 entgegen. (mp)