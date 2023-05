Seil quer über Brücke gespannt – Fahrradfahrer schwer verletzt

In Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Donnerstagnachmittag ein E-Bike-Fahrer gestürzt. Dabei wurde der Radler schwer verletzt. Der Mann wurde von einem an einer Brücke gespannten Seil vom Rad gerissen.

Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 16.25 Uhr auf der Brücke zum Förde Boulevard. Hier war ein 61-Jähriger Urlauber auf einem E-Bike in Richtung Yachthafen unterwegs gewesen. Am Ende der Brücke hatten Unbekannte Täter ein Seil gespannt, in das der Radler hineinfuhr. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei sei an einer Seite des Brückengeländer ein Seil vorhanden gewesen, um die Brücke bei Bauarbeiten absperren zu können. Das habe der oder die Täter benutzt, jedoch ohne plausiblen Grund und damit den Unfall verursacht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Telefonnummer (04631) 4050120.