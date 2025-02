Sylter Seenotretter holen kranken Fischer von Kutter

Die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger haben einen erkrankten Fischer von seinem Kutter auf See gerettet.

Der junge Mann in Ausbildung musste dringend ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Gesellschaft mitteilte. Der Einsatz begann am frühen Montagnachmittag mit einem Notruf des Kapitäns eines Büsumer Fischkutters. Der in List auf Sylt stationierte Seenotrettungskreuzer „Pidder Lüng“ lief sofort zu dem rund neun Kilometer entfernten Kutter aus, ohne erst auf den Notarzt zu warten.

Das könnte Sie auch interessieren: Schockfund: Passant findet Toten an Hamburger Bahnhof

Ein Rettungswagen wurde währenddessen zum Hafen von List angefordert. Bereits 40 Minuten nach der Alarmierung wurde der Patient an einen Rettungswagen zum Weitertransport ins Krankenhaus übergeben. (dpa/mp)