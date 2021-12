Ein schwer verletzter Mann wurde vor einer Wohnunterkunft in Wedel (Kreis Pinneberg) aufgefunden. Er kam mit einem Notarzt in die Klinik – es besteht Lebensgefahr. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und sucht Zeugen.

Die Tat geschah bereits am vergangenen Montag. Der Mann (34) wurde gegen 20 Uhr bewusstlos vor der Sozialunterkunft in der Straße Steinberg aufgefunden. Laut Polizei wies er schwere Verletzungen auf, die auf ein Gewaltverbrechen schließen lassen, weshalb die Mordkommission die Ermittlungen übernahm. Über Art der Verletzungen hüllt sich die Polizei in Schweigen, denn das ist Täterwissen.

Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen

Bei dem Opfer handelt es sich um einen Bewohner. Unklar ist, ob ein gelb-schwarzer Transporter eine Rolle spielt, der zum Tatzeitpunkt vor dem Haus gestanden haben soll. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise an Tel.04821 6020.