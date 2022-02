Zwei Männer sind bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Meldorf (Kreis Dithmarschen) teils schwer verletzt worden. Laut Polizei-Angaben war ein Audi-Fahrer gegen 8 Uhr auf der Friedrichshöferstraße unterwegs, als ihm am Ortseingang Meldorf ein weißer Kastenwagen entgegenkam. Dessen Fahrer verlor offenbar die Kontrolle.

Denn in der Folge soll der Kastenwagen in den Gegenverkehr, direkt auf die Spur des Audis gelenkt worden sein. Es kam zur Kollision. „Durch den Aufprall wurde der 34-jährige Mann im Audi schwer verletzt“, so ein Polizeisprecher.

Schwerer Unfall in Meldorf: Zwei Autofahrer verletzt

Der Handwerker im Kastenwagen soll leichte Verletzungen bei dem Unfall erlitten haben. „Beide Männer kamen in eine Klinik“, teilte der Sprecher mit. Die Polizei ließ die Straße sperren, später wurden die Fahrzeuge abgeschleppt.

Nach etwa einer Stunde wurde die Straße wieder freigegeben, der Verkehr war für die Zeit umgeleitet worden. (dg)