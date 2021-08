Schwerer Unfall im Norden: Autofahrer (80) verliert die Kontrolle und stirbt

Stapelfeld –

Bei einem Unfall in Stapelfeld (Kreis Stormarn) ist am Montagabend ein 80-jähriger Mann ums Leben gekommen. Auf der Straße Am Schwartenreeten verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte mehrere Hindernisse.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er die Kontrolle verlor. Der Honda Jazz überfuhr daraufhin einen Erdwall, rammte einen Laternenmast, durchbrach dann mehrere Zäune und schleuderte über eine Grundstückseinfahrt, ehe er dann neben einem Baum auf einer Koppel zum Stehen kam.

Unfall im Norden: Fahrer verstirbt noch am Unfallort

Wie der „shz“ berichtet, starb der Mann trotz Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte und den Notarzt noch am Unfallort.

Durch den Crash war die Hauptstraße in der Gemeinde für einige Zeit voll gesperrt. Die genaue Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. (maw)