Schwerer Unfall im Norden: Golf landet hochkant im Graben, drei Verletzte

In der Gemeinde Bevern (Kreis Pinneberg) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, als ein weißer Transporter und ein Golf zusammenprallten. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Als die ersten Rettungskräfte gegen 15.30 Uhr an der Unfallstelle eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Zwei Fahrzeuge, ein weißer Opel Vivaro und ein roter VW Golf, lagen demoliert im Straßengraben. Der Golf hatte sich durch die Wucht der Kollision überschlagen, war hochkant im Graben gelandet, das Heck ragte in die Höhe. Auch der Transporter war stark eingedrückt.

Kreis Pinneberg: Schwerer Unfall

Aus bisher ungeklärter Ursache waren die beiden Autos kurz zuvor auf der Elmshorner Straße auf Höhe des Seether Wegs miteinander zusammengestoßen. Die Fahrerin des Golfs war in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr schnitt das Dach auf und befreite die Frau, wie ein Sprecher sagte.

Die neue WochenMOPO vom 24. Januar MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Neuer Job, neues Glück: Hamburger erzählen, wie ihnen der Neustart gelang

gelang Mias (12) Kampf gegen Long Covid : Das Mädchen aus Barmbek ist seit Monaten ans Bett gefesselt

: Das Mädchen aus Barmbek ist seit Monaten ans Bett gefesselt Die Tricks der Plakatkleber : Vor der Wahl kämpfen sie mit harten Bandagen um Raum

: Vor der Wahl kämpfen sie mit harten Bandagen um Raum Dschungelcamp : Eine Abrechnung mit dem TV-Format

: Eine Abrechnung mit dem TV-Format Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: St. Paulis neuer Shooting-Star Noah Weißhaupt über seinen Wechsel vom Breisgau an die Elbe und große Ziele

Noah Weißhaupt über seinen Wechsel vom Breisgau an die Elbe und große Ziele 20 Seiten Plan7: Jan Böhmermann in der Barclays-Arena & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Der Rettungsdienst brachte sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Elmshorn. Auch die beiden Insassen des Opel, darunter ein 58-jähriger Mann, kamen in die Klinik. Sie trugen leichte Verletzungen davon.

Das könnte Sie auch interessieren: CDU wittert „Abzocke“: So viel Geld macht Hamburg mit dem „Autoknast“

Die Polizei Bad Bramstedt sicherte die Unfallstelle, der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach Angaben eines Reporters vor Ort ist es an an der Kreuzung bereits mehrfach zu Unfällen gekommen. (doe)