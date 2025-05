Schwerer Unfall nahe Hamburg – zwei Frauen tot, drei weitere Menschen verletzt

Bei einem schweren Unfall auf der Pinneberger Straße nahe Wedel (Kreis Pinneberg) sind am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr zwei Frauen ums Leben gekommen. Drei weitere Personen kamen ins Krankenhaus.

Zwei Kleinwagen stießen auf der L105 seitlich und frontal zusammen: Einer besetzt mit drei Personen, einer mit zwei. Zwei Frauen aus dem mit drei Personen besetzten Wagen starben. Eine war so schlimm in dem Wagen eingeklemmt, dass ihre Leiche von der Feuerwehr daraus befreit werden musste. Die dritte Person in dem Wagen kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch die beiden Insassen des zweiten Wagens wurden zum Teil schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Straße bis in den Abend gesperrt

Die Maßnahmen der Feuerwehr waren um 16.40 Uhr beendet. Die Straßensperrung hielt bis in den frühen Abend an. Insgesamt 18 Feuerwehrfahrzeuge waren im Einsatz. Wie es zum Unfall kam, ist noch nicht bekannt.