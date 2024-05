Schwerer Unfall bei Hamburg: Pkw fliegt auf die Seite – zwei Verletzte

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Montagmorgen in Barsbüttel (Kreis Stormarn) ausgerückt. Dort hatte es einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Es gab zwei Verletzte.

Laut Feuerwehr waren die Einsatzkräfte gegen 10 Uhr zur Rahlstedter Straße an der A1 gerufen worden. Vor einem Baumarkt war es zu einer Kollision zwischen zwei Pkw gekommen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde einer der Wagen auf die Seite geschleudert.

Polizei sperrt Unfallbereich ab – auch A1-Zufahrt betroffen

Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei sperrte den Bereich um die Unfallstelle ab, was auch Auswirkungen auf Teile der Zu- und Abfahrt der A1 hatte. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.