Schwerer Unfall bei Hamburg: Auto überschlägt sich – Rettungskräfte staunen

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der K80 in Höhe Wiesenfeld (Storman) hielt am Sonntagmittag Rettungsdienst und Polizei in Atem. Sogar ein Notarzt war im Einsatz. Auf regennasser Fahrbahn hatte der Fahrer eines BMW die Kontrolle verloren, das Auto überschlug sich. Am Einsatzort angekommen staunten die Retter.

Wie die MOPO erfuhr, ereignete sich der Unfall gegen 13.55 Uhr auf der Kreisstraße K80. Der Fahrer eines 1er BMW war hier in Richtung Bergedorf unterwegs. Plötzlich brach das Fahrzeug aus, überschlug sich und landete im Gebüsch.



Alarmierte Rettungskräfte rückten mit mehreren Rettungswagen an. Auch ein Notarzt und die Polizei waren im Einsatz.

Zahlreiche schwere Unfälle auf K80 im Kreis Stormarn

Zu tun gab es für die Retter nicht viel. Wie durch ein Wunder bleiben der Fahrer und sein Beifahrer bei dem Unfall unverletzt. Sie wurden lediglich kurz vom Notarzt gesichtet. In der Vergangenheit kam es auf der K80 immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten und sogar Toten.