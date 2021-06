Schwerer Unfall: Bei Hamburg: Porsche reißt Baum um und überschlägt sich

Ahrensburg –

Am späten Montagabend ist ein Porsche-Fahrer in Ahrensburg von der Straße an der Strusbek abgekommen, krachte gegen einen Baum und landete auf einem Betriebsgelände. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 22 Uhr war der Fahrer eines weißen Porsche Panamera GTS aus Richtung Ewige Weide unterwegs, am Ende der Straße fuhr er auf den Kantstein und rammte einen Baum. Durch den Aufprall überschlug sich der Porsche – der Baum wurde komplett umgestoßen.

Bei Hamburg: Der Porsche überschlug sich

Der Wagen landete auf dem Betriebsgelände und kam auf einem Handlauf zum Stehen. Der verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Porsche war komplett zerstört, die Trümmerteile lagen um den Wagen verstreut, alle Airbags hatten ausgelöst. Die Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt. (sr)