Schwerer Unfall auf Landstraße bei Hamburg – drei Verletzte

Auf einer Bundesstraße bei Trittau (Kreis Stormarn) hat sich am Samstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei gab es drei Verletzte. Die B404 war lange gesperrt.

Laut Polizei habe sich der Unfall gegen 12.50 Uhr auf der Bundesstraße 404 zwischen den Anschlussstellen Trittau Nord und Trittau Süd ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein VW auf einen Mercedes aufgefahren.

Drei Verletzte und Stau – Bundesstraße gesperrt

Dabei habe es drei Verletzte gegeben. Alle kamen mit einem Rettungswagen in die Klinik. Lebensgefahr besteht bei keinem der Unfallopfer. Die Bundesstraße wurde im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu Stau in beide Richtungen.