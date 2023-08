Schwerer Unfall auf der A7: Mercedes überschlägt sich – langer Stau

Auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg hat sich in Höhe der Anschlussstelle Neumünster-Nord gegen 10 Uhr am Freitagvormittag ein Mercedes überschlagen. Die beiden Insassen, eine 71-jährige Frau und ein 37 Jahre alter Mann wurden mit leichten Verletzungen aus dem Wrack befreit. Nach Zeugenaussagen war ein Sattelschlepper in den Unfall involviert. Die A7 Richtung Süden war gut 90 Minuten teilweise gesperrt, es bildete sich ein rund fünf Kilometer langer Stau.

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei Pinneberg-Neumünster soll die Frau am Steuer des Unfallwagens gesessen haben, als dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich auf dem Grünstreifen überschlug. Sowohl sie als auch der Mann waren verletzt aber ansprechbar, als die Retter eintrafen. Größtes Problem war, die Insassen aus dem auf dem Dach liegenden Wagen zu befreien. Schließlich konnte die Feuerwehr die zerdrückten Türen mit Spezialwerkzeug öffnen.

A7 im Norden: Mercedes überschlägt sich – zwei Verletzte

Die Frau und der Mann kamen in ein Krankenhaus, wo sie zur Sicherheit auch die Nacht verbringen sollen. Die Verletzungen sind nach dem ersten Augenschein aber eher leicht.

Nach dem Unfall leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei, es bildete sich ein fünf Kilometerlanger Stau bis Bordesholm.

Ein Sattelzug, der an dem Unfall beteiligt gewesen sei soll, stand einige hundert Meter entfernt auf dem Standstreifen. Der Fahrer war unverletzt. Gegen 11.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben, der Stau löst sich langsam auf.