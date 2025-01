Schwerer Unfall auf der A23 – Autobahn in Richtung Hamburg voll gesperrt

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A23 sorgt seit Dienstagnachmittag für erhebliche Verkehrsprobleme zwischen Tornesch und Pinneberg. Nach ersten Informationen der Autobahnpolizei Elmshorn wurde eine Person von einem Fahrzeug erfasst. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt.

Seit etwa 15.45 Uhr ist die Fahrbahn in Richtung Hamburg für die Rettungsmaßnahmen vollständig gesperrt. Auch in Fahrtrichtung Norden kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Autofahrer, die in Richtung Süden unterwegs sind, müssen die Autobahn an der Anschlussstelle Tornesch verlassen.

Unfall auf der A23 sorgt für Sperrung und Stau

Der Rückstau reicht bereits bis Elmshorn und sorgt auch innerorts für Verkehrschaos, unter anderem auf der Wittenberger Straße. Auch auf den umliegenden Landstraßen staut sich der Verkehr erheblich.

Gegen 16.30 Uhr stockte der Verkehr unter anderem auf der Ahrenloher Straße in Tornesch, der alten B5 in Ellerhoop und Kummerfeld sowie der Quickborner Straße in Borstel-Hohenraden. Die Polizei rechnet damit, dass die Sperrung noch bis in den späten Nachmittag andauern wird. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.