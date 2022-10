Autorennen? Schrecklicher Unfall auf der A7 – Zeugin erleidet Herzinfarkt

Ein schwerer Unfall auf der A7 bei Großenaspe (Kreis Segeberg) hat am Samstagabend zu einer stundenlangen Vollsperrung in Richtung Norden geführt. Es gab mehrere Verletzte, eine Zeugin erlitt einen Herzinfarkt. Dem Crash soll vermutlich ein illegales Straßenrennen vorausgegangen sein.

Wie die Autobahnpolizei auf MOPO-Nachfrage angab, sei der Unfall gegen 19.35 Uhr auf der A7 in Höhe der Anschlussstelle Großenaspe passiert. Hier sei eine Frau (36) in einem Toyota-Kleinwagen in Richtung Norden unterwegs gewesen und habe ihr Fahrzeug auf die linke Fahrspur lenken wollen.

Autorennen auf der A7? Audi kracht mit hohen Tempo in Kleinwagen

Ein mit hoher Geschwindigkeit hinter ihr fahrender Audi sei auf den roten Kleinwagen aufgefahren. Die 36-Jährige wurde bei dem Crash schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik. Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Ebenso eine Zeugin (59), die vor Aufregung einen Herzinfarkt erlitt.

Laut Polizei liegen Zeugenaussagen vor, wonach sich der Audi mit zwei weiteren unbekannten Fahrzeugen ein illegales Autorennen geliefert haben soll. Die Polizei ermittelt und hat einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Autobahn in Richtung Norden war bis 23 Uhr teilweise voll gesperrt,