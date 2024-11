Schwerer Unfall auf A7 bei Hamburg – Autobahn stundenlang gesperrt

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 bei Quickborn (Kreis Segeberg) ist die Autobahn am Freitagabend in Richtung Norden gesperrt worden. Feuerwehrmänner befreiten einen Schwerverletzten, der sich mit einem Smart überschlagen hatte. Doch der Mann gab an, nicht am Steuer gesessen zu haben. Dadurch wurde eine große Suchaktion ausgelöst.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 20.35 Uhr in Fahrtrichtung Norden. In Höhe der Anschlussstelle Quickborn war ein Smart von der Fahrbahn abgekommen, rammte die Leitplanke und überschlug sich. Das Auto kam auf dem Überholstreifen zum Liegen. Feuerwehrmänner befreiten den mutmaßlichen Fahrer (52) aus dem Wrack.

Suchaktion mit Drohne auf A7

Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Weil der Fahrer angab, nicht gefahren zu sein, wurde eine großangelegte Suchaktion nach einem weiteren Insassen gestartet. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz. Die Autobahn war bis 22.05 Uhr gesperrt. Eine weitere Person wurde nicht gefunden. Die Polizei ermittelt.