Bei Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind vier Menschen bei einem Unfall nahe der A7-Anschlussstelle Neumünster-Mitte teils schwer verletzt worden. Was den Unfall am späten Sonntagabend ausgelöst hat, ist noch unklar – ein Video soll nun Klarheit schaffen.

Gegen 22 Uhr seien zwei Autos auf der B430 bei Wasbek in Höhe der A7-Anschlussstelle Neumünster-Mitte kollidiert. Vier Personen wurden durch den Crash verletzt, eine davon schwer. In einem der zwei verunfallten Fahrzeuge war eine sogenannte „Dashcam“ installiert. Die Polizei nahm die Minikamera zur weiteren Auswertung an sich.

Unfall im Norden: Polizei sichert Minikamera aus Unfallauto

Vor Ort streute die Freiwillige Feuerwehr Wasbek die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst betreuten die Einsatzkräfte zudem die vier verunfallten Personen. Die B430 und die Autobahnabfahrt wurden für die Arbeiten vorübergehend voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache. (mp)