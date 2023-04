Trümmerfeld nach schrecklichem Unfall bei Hamburg – junger Fahrer stirbt

Schrecklicher Unfall im Norden: An einer Zufahrtsstraße zur A7 in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist ein Kleinwagen am Dienstagmorgen mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Die Straße glich einem Trümmerfeld. Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät – er verstarb noch vor Ort.

Zu dem Crash kam es laut Feuerwehr gegen 7.25 Uhr auf der Straße Kisdorf-Feld. Der Pkw-Fahrer (23) sei aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Opel Adam in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Lkw kollidiert. Autofahrer wählten den Notruf und meldeten den heftigen Frontalzusammenstoß.

Schwerer Unfall: Rettungshubschrauber an A7 im Einsatz

Mehrere Einsatzkräfte sowie ein Rettungshubschrauber rückten an. Der Autofahrer war durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt worden und konnte erst mit einer Rettungsschere aus dem Wrack befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb er noch an der Unfallstelle.

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab, es kam zu erheblichen Behinderungen auf der Zufahrt zur A7. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 04193/99 130 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.