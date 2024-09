A21: Sattelzug brennt vollkommen aus – Autobahn weiter in eine Richtung voll gesperrt

Am Montagmittag kam es auf der Autobahn A21 in Richtung Bad Segeberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 40-Tonner-Lkw geriet kurz vor der Ausfahrt Leezen von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und fing in wenigen Minuten Feuer.

Der Lastwagen brannte innerhalb kürzester Zeit vollständig aus. Zur Ladung des Lkw gibt es bislang keine gesicherten Informationen.

Der Fahrer des Lkw konnte sich laut Polizeiangaben eigenständig aus dem Fahrzeug retten, erlitt jedoch Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall führte zu einer vollständigen Sperrung der Autobahn in beiden Fahrtrichtungen.

A21: Vollsperrung in eine Richtung noch bis Mittwoch

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Als mögliche Unfallursache wird ein geplatzter Reifen vermutet, die Ermittlungen dazu sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Die Sperrung der A21 in Fahrtrichtung Norden wird laut Autobahn GmbH noch voraussichtlich bis Mittwochnachmittag voll gesperrt bleiben, in der Gegenrichtung konnte sie am Dienstagabend wieder aufgehoben werden.