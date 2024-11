Schwerer Glätte-Unfall auf Pendler-Strecke nach Hamburg – sechs Fahrzeuge beteiligt

Schwerer Glätte-Unfall im Kreis Stormarn: Auf dem Ostring in Ahrensburg sind am Freitagmorgen mehrere Autos miteinander kollidiert. Die viel befahrene Pendler-Strecke musste gesperrt werden. Eine Frau kam in eine Klinik.

Sechs Fahrzeuge waren laut Polizei beteiligt, als es kurz hintereinander schepperte. Die Front mehrerer Autos wurde stark beschädigt, teils fielen sogar ganze Fahrzeugteile ab. Auf dem Ostring verteilt kamen die beteiligten Fahrzeuge – darunter ein Müllfahrzeug und ein Kühltransporter – zum Stehen.

Polizei will Ablauf klären

Was genau auf der Straße in Höhe der Brücke Manhagenallee passiert ist, ist bisher noch unklar. Die Polizei will den genauen Ablauf nun rekonstruieren, teils mit Aussagen von Zeugen und Beteiligten, möglicherweise auch mithilfe eines Sachverständigen. Bisher geht die Polizei von Glätte als Ursache aus, dies müsse einem Sprecher zufolge aber noch final geprüft werden.

Eine Frau sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden; das genaue Verletzungsmuster sei zunächst jedoch unklar gewesen, „aber Lebensgefahr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen“, sagte der Sprecher weiter.

Der Ostring, eine viel genutzte Straße für Pendler in Richtung Hamburg, musste voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Trotzdem kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu großen Staus. Noch ist unklar, wie viele der sechs Autos abgeschleppt werden müssen. (dg)