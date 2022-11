Schwerer Frontalcrash im Norden – 83-Jähriger stirbt

Bereits am Freitagmittag sind zwei Autos auf der L126 bei Hamdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) miteinander kollidiert. Einer der Fahrer, ein 83-jähriger Mann, verstarb an seinen schweren Verletzungen.

Die beiden Fahrzeuge krachten am Freitag gegen 13.45 Uhr auf der L126 zwischen Hamdorf und

Breiholz frontal ineinander, hieß es am Montagmorgen von der Polizei.

L126 bei Hamdorf: Mann (83) stirbt nach schwerem Unfall

Ein 83 Jahre alter Autofahrer war demnach aus Richtung Hamdorf kommend in Richtung Breiholz unterwegs. Er sei übermüdet gewesen und habe daher die Kontrolle über sein Auto verloren. Im Gegenverkehr kollidierte der Mann dann mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Der 83-Jährige wurde mit schweren inneren Verletzungen in eine Rendsburger Klinik gebracht. Dort verstarb er nach Polizeiangaben am Freitagnachmittag. Auch der andere Autofahrer kam in eine Klinik in Rendsburg, sein gesundheitlicher Zustand sei stabil.

In beiden Fahrzeugen saßen laut Polizei jeweils nur die Fahrer. Zum entstandenen Sachschaden konnten die Beamten am Montag noch keine Angaben machen. (fbo)