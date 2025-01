Schule bei Hamburg unter Wasser – Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr musste am frühen Montagmorgen mit einem Großaufgebot zum Schulzentrum in Glinde (Kreis Stormarn) ausrücken. Dort hatte zunächst die Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Feuer gab es zwar nicht, dafür standen die Retter aber vor einem anderen Problem.

Laut Lagedienst der Feuerwehr seien die Einsatzkräfte gegen 4 Uhr zum Schulzentrum am Oher Weg gerufen worden. Dort hatten Brandmelder angeschlagen. Mehrere Löschfahrzeuge rückten an. Am Einsatzort konnten die Retter aber keinen Brand entdecken. Dafür aber jede Menge Wasser.

Glinde: Wassermassen überfluten Klassenräume

Aus ungeklärter Ursache hatte die Sprinkleranlage ausgelöst und die Flure der Schule überflutet. Wie ein Wasserfall lief das Wasser die Treppen hinunter und überflutete Klassenräume. Nachdem die Sprinkleranlage abgestellt wurde, machten sich Feuerwehrleute daran, die überfluteten Räume trockenzulegen. Ob die Schule nach den Ferien am Dienstag den Betrieb aufnehmen kann, ist ungewiss.