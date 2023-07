Schulkrawall bei Zeugnisausgabe? Polizei stoppt TikTok-Challenge im Norden

Schüler zweier Schulen aus Rendsburg haben sich auf der Internetplattform TikTok gegenseitig so angestachelt, dass die Polizei vorsorglich eingriff. Die Beamten waren von der Schulleitung darüber informiert worden, dass es am Tag der Zeugnisübergabe zur Prügelei zwischen den Schülern kommen könnte.

Zwei Tage vor der Zeugnisausgabe war die Polizei Rendsburg von einer Schulleitung gewarnt worden. Nach weiteren Ermittlungen wurde der Verdacht konkreter. Bei der TikTok-Challenge mit dem Namen „1 gegen 1” wollten die beiden Schulen gegeneinander antreten.

TikTok-Challenge: Rendsburger Polizei greift ein

Einen Tag vor der Zeugnisausgabe hatte die Herausforderung der beiden Schulen schon 635 „Likes” und 127 Kommentare. Darunter waren Beiträge wie „Schule A wird zugedeckt – Schule A schickt Schule B mit gute nacht kuss schlafen – Bye bye schule B – Schule A wird andere dimensionen geschickt”. Außerdem konnten die Nutzer wählen, ob sie für Schule A oder B sind.

Der Polizei gelang es, einige der Nutzer zu identifizieren, manche von ihnen waren bereits wegen Körperverletzungsdelikten aufgefallen. Diese TikTok-Nutzer besuchte die Polizei zu Hause und machte sie im Beisein ihrer Eltern auf die Bestimmungen des Gefahrenabwehrrechts aufmerksam. Für Freitag, den Tag der Zeugnisvergabe, erhielten die Jugendlichen auch ein Aufenthaltsverbot für die Innenstadt, ihre Smartphones wurden vorübergehend sichergestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: 16-Jähriger mischt „TikTok“ auf: Alexis Loveraz erklärt Mathe – und ist nun Internet-Star

Am Tag der Zeugnisübergabe kontrollierte die Polizei verstärkt Jugendliche in der Innenstadt und an den betroffenen Schulen. „Dieses Maßnahmenpaket zeigte Erfolg”, teilte ein Sprecher der Polizei Rendsburg mit. „Die Schüler der betroffenen Schulen konnten ihre Zeugnisse ohne Störungen von außen in Empfang nehmen und die Sommerferien antreten.” (mp)