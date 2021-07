Schreck bei Wohnungsauflösung: Explosiver Fund in Wohnung von Verstorbenen

Großalarm in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg). Dort fand man am Samstagmittag bei einer Wohnungsauflösung einen hochexplosiven Gegenstand. Die Polizei sperrte den Bereich ab – ein Sprengmeister rückte an.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 12 Uhr alarmiert. Familenangehörige eines kürzlich verstorbenen Mannes waren dabei, seine Wohnung an der Wiesenhofstraße zu räumen.

Bei Hamburg: Explosiver Fund bei Wohnungsauflösung

Unter den Sachen fanden sie einen Gegenstand, der sich als Panzergranate entpuppte. Laut Polizei war das explosive Teil noch funktionsfähig. Deshalb wurde der Fundort abgesperrt. Ein Sprengmeister rückte an und entschärfte die Granate vor Ort. Nach gut einer Stunde konnte Entwarnung gegeben werden.