Rätselhafter Tod im Urwald – Arzt aus dem Norden stirbt neben Maya-Tempel

Über den Jahreswechsel machte er einen abenteuerlichen Urlaub in Mittelamerika – mit Urwald, Ruinen und Co. Doch der Arzt Stephan B. († 53) aus Lübeck kehrte nie wieder nach Deutschland zurück. Seine Leiche wurde bei einem Maya-Tempel mitten im Dschungel gefunden.

Seit der Tote vor einigen Tagen bei den Tempel-Anlagen von Tikal gefunden wurde, beschäftigt der rätselhafte Tod des deutschen Touristen die Behörden Guatemalas.

Arzt aus Lübeck: Tod im Maya-Dschungel

Vergangenen Sonntag hatte B. an einem Ausflug zum Nationalpark Tikal teilgenommen, so berichtete die „Bild“. In dem 57.000 Hektar großen Urwald an der Grenze zu Mexiko war der Lübecker mit einer 20-köpfigen Reisegruppe unterwegs.

Als eine der bedeutendsten Städte der klassischen Maya-Periode (3. Bis 9. Jahrhundert) ist Tikal heute Unesco-Weltkulturerbe und wird gerne von Reisegruppen besucht. Vielen dürfte der Ort auch aus „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ bekannt vorkommen – einige Szenen wurden dort gedreht.

Nur der Haupt-Tempel und einige Pfade in Tikal sind freigelegt. Die restliche Anlage ist im Urwald versteckt und kann von Touristen selbst erkundet werden.

Nach der Besichtigung des Haupt-Tempels Tikals trennte sich der abenteuerlustige Tourist jedoch von der Gruppe und wollte sich laut Führer der Park-Verwaltung „ein wenig allein umsehen“.

Doch der Mann, der in Lübeck beim betriebsärztlichen Dienst arbeitete, tauchte nicht wieder auf. Die Gruppe meldete ihn als vermisst. Vergeblich durchkämmten Parkwächter und Soldaten das Gelände.

Erst am Dienstag wurde B. gefunden – fast 48 Stunden später. Laut „Bild“-Bericht meldete das Kulturministerium in Guatemala: „Heute, am 11. Januar um 9 Uhr morgens, wurde die Leiche des deutschen Staatsbürgers aufgefunden“. Ungefähr zehn Kilometer vom Ausgangspunkt entfernt wurde die Leiche des Deutschen demnach mitten im Urwald auf einem Dschungel-Pfad entdeckt.

Gift, Dehydrierung, Infarkt? Todesursache unklar

Nach bisherigen Erkenntnissen habe es jedoch keine Anzeichen eines gewaltsamen Todes gegeben, so erklärte das Nationale Institut für Forensische Wissenschaften in Guatemala am Freitag. Der Familie des Verstorbenen sprach die deutsche Botschaft „unser tiefstes Beileid aus“.

Ob B. möglicherweise einen Schlaganfall oder Infarkt erlitt oder gar an Gift oder Dehydrierung starb, wird erst die Obduktion zeigen. In einigen Tagen oder Wochen würden die endgültigen Ergebnisse vorliegen, heißt es.