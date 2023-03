Bei einem Unfall auf der B430 bei Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Sonntag fünf Menschen schwer verletzt worden. Es ist bereits der dritte Unfall an diesem Ort innerhalb einer Woche.

Zwei Autos waren am Sonntagnachmittag in Fahrtrichtung Neumünster miteinander kollidiert. Ein Fahrer hatte beim Abbiegen das entgegenkommende Auto übersehen. Einer der beiden Wagen kam nach der Kollision in einem Graben zum Stehen.

In den Fahrzeugen befanden sich drei Frauen und zwei Männer – vier kamen in umliegende Krankenhäuser, ein Insasse wurde wegen des Verdachts auf eine Wirbelsäulenverletzung mit dem Hubschrauber in eine Kieler Klinik gebracht. Keiner der Beteiligten schwebe in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Die B430 wurde gesperrt. Angaben zum Sachschaden konnten die Beamten zunächst nicht machen.

Das könnte Sie auch interessieren: Entführte Kinder: Deutliche Kritik an Senat – die Sozialbehörde kontert

In der vergangenen Woche gab es laut Polizei bereits zwei Unfälle, zu denen Rettungskräfte ausrücken mussten. In einem Fall wurden bei einem Überholversuch, der mit einem Crash endete, zwei Personen schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache am Sonntag dauern noch an.