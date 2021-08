Geesthacht –

Großeinsatz für die Feuerwehr: Auf dem Dach eines Neubaus der Bertha-von-Suttner-Schule in Geesthacht bei Hamburg hat es am Montagabend ein Feuer gegeben: Holz der Dachterrasse war dabei in Brand geraten.

Anwohner des Schulwegs hatten gegen kurz vor 22 Uhr den Notruf gewählt, weil Flammen auf dem Dach zu sehen gewesen sein sollen. Das Gebäude befindet sich noch im Bau.

Schon wieder: Feuer an Schule bei Hamburg – Polizei ermittelt

Über eine Drehleiter löschten Kräfte der Feuerwehr aus Geesthacht und Grünhof-Tesperhude den Brand. Die Flammen hatten sich tief in das Dach eingefressen, so dass die Verkleidung abgenommen werden musste, um an Glutnester zu gelangen. Erst nach Mitternacht war der Einsatz beendet, die Feuerwehr rückte wieder ab.

Nun ermittelt die Polizei in dem Fall. Noch sei die Ursache des Brandes unklar. „Auch die Schadenshöhe ist noch nicht ermittelt worden“, sagte ein Sprecher am Dienstagmorgen. Bereits an Ostern 2020 hatte es an der Schule ein Feuer gegeben: Baumaterial war in Brand geraten. (dg)