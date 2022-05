Mehrere Taten in wenigen Wochen, immer im Kreis Steinburg – zündelt immer wieder derselbe Täter? Die Polizei prüft diesen Verdacht. Am frühen Donnerstagmorgen ist in Itzehoe nämlich schon wieder ein Auto offenbar mutwillig in Brand gesteckt worden.

Diesmal traf es ein rotes Cabrio, abgestellt auf einem Parkplatz an der Störfischerstraße. Das Fahrzeug fing im Bereich des Motorraums an zu brennen. Gegen 2.40 Uhr wurde von Augenzeugen ein Notruf abgesetzt.

Schon wieder: Cabrio in Itzehohe steht in Flammen

Erneut musste die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe ausrücken, deren Helfer sich über die Brandstifungen sehr ärgern. Ein Zugführer hatte beim letzten Brand am Montag gesagt, dass es ärgerlich sei, „wenn das Ehrenamt wegen solcher Brände strapaziert wird“.

Beim aktuellen Fall wurde – wie sonst auch – niemand verletzt, das Feuer schnell gelöscht. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach einem Täter, musste die Suche aber letztlich ergebnislos abbrechen. Ein Sprecher: „Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.“ (dg)