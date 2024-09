Schock nach dem Urlaub: Skorpion krabbelt in Küche und sticht zu

Ungewöhnlicher Einsatz für die Kieler Polizei: Am Dienstagabend wurden die Beamten zu einem Wohnhaus im Stadtteil Schreventeich gerufen. Von dort hatte ein Mann gemeldet, von einem Skorpion gestochen worden zu sein.

Der Einsatz habe sich nach Angaben eines Sprechers gegen 21.15 Uhr zugetragen. Ein Mann (30) hatte den Notruf gewählt und angegeben, dass er von einem Skorpion gestochen worden sei.

Skorpion sticht Mann in Fuß

Bei der Befragung der Einsatzkräfte gab der 30-Jährige an, am vergangenen Freitag von einem Urlaub in Costa Rica zurückgekehrt zu sein. Der ungebetene Gast hatte sich offenbar im Koffer versteckt und war unbemerkt mitgereist. Seither hatte er sich unbemerkt in der Wohnung aufgehalten.

Bis zum Dienstagabend. Da trat der Urlauber in der Küche versehentlich auf das Tier. Dieses revanchierte sich mit einem schmerzhaften Stich in den Fuß. Ein zur Hilfe gerufener Reptilienexperte fing das Tier ein. Der Gestochene kam vorsichtshalber in eine Klinik.