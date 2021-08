Schock im Wald bei Hamburg: Jäger entdeckt Toten auf Hochsitz

Aumühle –

Schock für einen Jäger in Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg). Als er am Samstagabend in der Dämmerung auf einen Hochsitz im Sachsenwald kletterte, entdeckte er einen Toten.

Der Waidmann durchstreifte den Sachsenwald und wollte dann in der Nähe des alten Bahnübergangs Radekamp auf einen Hochsitz klettern. Plötzlich der Schreckmoment: Auf diesem saß ein toter Mann. Ersten Informationen zufolge handelt es sich dabei um einen 42-jährigen Hamburger, der seit dem 13. Mai vermisst wurde.

Bei Hamburg: Jäger entdeckt Toten auf Hochsitz – auch Frau wird vermisst

Hinweise auf ein Verbrechen gebe es laut Polizei nicht. Nachdem die Beamten seinen Wagen am Himmelfahrt auf einem Waldweg an der B404 entdeckt hatte, leiteten sie eine große Suchaktion ein.

Dabei hatten sie Kleidungsstücke und Papiere einer vermissten Frau aus Altona gefunden. Von ihr fehlt weiterhin jede Spur.

