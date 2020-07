Schock für Mutter: Ex-Mann entführt Tochter an ihrem 4. Geburtstag – Psychiatrie

Tornesch -

Schock für eine Mutter (32) in Tornesch (Kreis Pinneberg): Am Montagvormittag hat ihr Ex-Mann (29) die gemeinsame Tochter (4) direkt vor der Haustür geschnappt und mitgenommen. Das Mädchen soll die Tür geöffnet haben, nachdem der Mann bei der Familie geklingelt hatte. Nach MOPO-Informationen soll die Kleine heute ihren 4. Geburtstag feiern. UPDATE: Der Mann wurde inzwischen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Laut Polizeidirektion Bad Segeberg soll es sich um den Vater des Mädchens handeln, der getrennt von der Familie lebt. Nach der Kindesentziehung informierte die geschockte Mutter die Polizei und verfolgte gleichzeitig ihren Ex-Mann. An einem Penny-Markt in der Straße Ohlenhoff konnten die Polizeikräfte den Mann stellen.

Kind (4) im Kreis Pinneberg entführt: Mann drohte der Polizei

Der Vater weigerte sich aber offenbar, das kleine Mädchen freizulassen und drohte den Polizisten. Zudem wehrte er sich heftig bei seiner Festnahme. Letztlich konnten die Beamten den Mann überwältigen.

Tornesch: Sorgerechtsstreit aus Auslöser

Das Kind wurde im Anschluss der erleichterten Mutter übergeben. Laut der Polizei-Pressestelle sei nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe. Das Mädchen ist wohlauf.

Laut Polizei könnte ein Sorgerechtsstreit der Grund für die Entführung sein. Wie es heißt, besitzt die 32-jährige Mutter das alleinige Sorgerecht für ihre kleine Tochter.



Der Mann wurde nach der Verhaftung einem Amtsarzt überstellt, der den psychischen Zustand des Vaters beurteilen sollte. Mittlerweile soll er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden sein. (maw)