Schlinger-Fahrt auf der A23 : Knapp 1,7 Promille: Betrunkener pöbelt gegen Polizei

Itzehoe –

Auf der Autobahn 23 wurde ein Zeuge am Samstag auf einen Verkehrs-Rowdy aufmerksam und alarmierte de Polizei. Die konnte den in Schlangelinien fahrenden Wagen auf einem Parkplatz in Itzehoe stoppen – dort eskalierte die Situation.

Der Zeuge war mit seinem Skoda gerade in Höhe Eidelstedt auf der A23 unterwegs, als er einen vor ihm fahrenden VW Polo bemerkte. Der Wagen schlingerte von der Bankette auf den Überholstreifen und gefährdete so andere Verkehrsteilnehmer, weshalb der Zeuge gegen 13.30 Uhr die Polizei verständigte.

Knapp 1,7 Promille: Verkehrs-Rowdy widersetzt sich Polizei

Bis auf einen Penny-Markt in Itzehoe hatte er den Fahrer selbst verfolgt – dann übernahm die Polizei. Die Situation eskalierte, als der Betrunkene sich widersetzte und einem Beamten ins Gesicht fasste – er wurde daraufhin von mehreren Polizisten zu Boden gebracht.

Auch die beiden Mitfahrer des VW Polo schienen betrunken zu sein und bedrängten und beleidigten massiv den Zeugen sowie einen Journalisten. Der Fahrer wurde einem Alkoholtest unterzogen, welcher 1,68 Promille ergab. Da auch der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmittel im Raum stand, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Alkohol und Widerstand: Fahrer drohen mehrere Anzeigen

Ob das beschädigte Fahrzeug überhaupt dem Verkehrs-Rowdy gehöre, sei außerdem unklar: die Kennzeichen am Fahrzeug gehörten möglicherweise gar nicht zu dem VW Polo. Zudem habe der Fahrer möglicherweise keinen Führerschein. Dem Autofahrer drohen nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahren unter Alkoholeinfluss und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (fs/se)