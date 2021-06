Schlimmer Unfall im Norden: Mercedes stößt mit Rennrad-Fahrern zusammen

Linau –

Am Sonntagmittag ist es in Linau (Kreis Herzogtum Lauenburg) in Schleswig-Holstein zu einem Zusammenstoß gekommen. Zwei Radrenn-Fahrer wurden dabei schwer verletzt.

Gegen 12.15 Uhr fuhr ein Mercedes Pickup auf der Hauptstraße in Linau an einer Gruppe Radrenn-Fahrer vorbei in Richtung Kronberg.

Unfall in Linau: Radfahrer auf der Hauptstraße angefahren

Beim Einfädeln zurück auf die Spur kollidierte der 67-jährige Fahrer aus Lübeck mit zwei der Fahrradfahrer. Diese stürzten und verletzten sich dabei schwer.

Der Rettungsdienst und zwei Notärzte versorgten die Opfer. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Hauptstraße. Die Polizei war ebenfalls am Unfallort.

Unfall in Linau: Fahrradfahrer wird ins Krankenhaus geflogen

Die Helme der beiden Rennrad-Fahrer wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Nach längerer Versorgung wurde einer der beiden Männer ins Krankenhaus geflogen. (aba)