Transporter kracht in Baustellen-Anhänger – Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A23 bei Schafstedt (Kreis Dithmarschen) ist am Mittwochmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Kühltransporters war mit voller Wucht in einen Absperranhänger gefahren. Der war dort wegen Reparaturarbeiten aufgestellt.

Zu dem folgenschweren Unfall kam es laut Polizei gegen 9 Uhr Höhe der Ausfahrt Schaftstedt in Richtung Heide. Hier sei ein Trupp der Straßenmeisterei mit Reparaturarbeiten der Fahrbahn beschäftigt gewesen. Dazu wurde eine Fahrspur gesperrt und ein Anhänger mit einem Warnhinweis aufgestellt.

A23: Lieferwagen rast in Absperranhänger

Diesen Anhänger hat der Fahrer eines Lieferdienstes für Tiefkühlkost vermutlich übersehen und ist mit voller Wucht hineingefahren. Der Lieferwagenfahrer wurde bei dem Crash schwer verletzt und kam in eine Klinik. Ein Arbeiter, der in dem Fahrzeug saß, an das der Anhänger angekoppelt war, erlitt einen Schock. Die Autobahn in Richtung Heide wurde voll gesperrt. (ruega)