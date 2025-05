Baby da! Schleswig-Holsteins Sozialministerin im Mama-Glück

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Wann kehrt die Grünen-Politikerin in die Politik zurück?

Die 32-Jährige habe Ende April eine Tochter zur Welt gebracht, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Mutter und Kind seien wohlauf.

Tourés Comeback für den Sommer angesetzt

„Wir sind sehr glücklich darüber, nun zu dritt zu sein“, sagte Touré. „Wir genießen das gemeinsame Kennenlernen und erfreuen uns jeden Tag an unserem Glück.“ Besonderer Dank gelte dem Geburtshilfeteam des Universitätsklinikums in Kiel.

Die Grünen-Politikerin hatte sich Anfang März in den Mutterschutz begeben. Ihre Amtsgeschäfte im Sozialministerium führen derzeit Staatssekretärin Silke Schiller-Tobies und Staatssekretär Johannes Albig. In ihrer Funktion als Ministerin und Vize-Ministerpräsidentin wird Touré von Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) vertreten. Ihre Rückkehr ist für die Sommerpause vorgesehen.

Vor ihrem vorübergehenden Rückzug aus der Politik hatte Touré erklärt, sie wisse das Ministerium und die Themen in besten Händen. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss in allen Berufsgruppen und auch in Spitzenämtern für Frauen realisierbar sein.“ Sie hoffe, durch ihre politische Arbeit und persönlich einen Beitrag dafür leisten zu können. (dpa/mp)