Nahe Hamburg: Reizgas an Schule versprüht – Großeinsatz

Mehrere Schüler, Lehrer und Putzkräfte klagten am Freitag in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) über gereizte Augen und Atemwege – eindeutige Anzeichen für Reizgas. Es folgte ein Großeinsatz der Feuerwehr.

Der Reizgas-Vorfall ereignete sich in einer Schule am Dösselbuschberg. Eine 15-jährige Schülerin musste kurzzeitig im Rettungswagen behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Weitere Schüler wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt.

Schüler klagten über Husten und gereizte Atemwege

Putzkräfte sowie einige Schüler und Lehrkräfte hatten am Nachmittag im ersten Obergeschoss über gereizte Atemwege, Husten und gerötete Augen geklagt. Weil Polizei und Feuerwehr zunächst von einer größeren Zahl an Verletzten ausgingen, rückten die Einsatzkräfte mit acht Rettungswagen an.

Insgesamt waren nach Angaben der Feuerwehr rund 20 Schüler betroffen. Ein Feuerwehrsprecher sagte, dass es sich vermutlich um Tränengas gehandelt habe. Der Täter sei unbekannt. (dpa/mp)