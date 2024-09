Feuer auf Bauernhof: 20 tote Kälber

Drama in Ellerdorf: In der kleinen Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer auf einem Bauernhof ausgebrochen. Mehrere Tiere sind den Flammen zum Opfer gefallen.

In Ellerdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) brennt seit den frühen Morgenstunden eine Scheune. Rund 20 Kälber seien verendet, teilte ein Feuerwehrsprecher mit.

Etwa 100 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Warum das Feuer gegen 6 Uhr im Stall des Bauernhofs ausbrach, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Flammen hätten auch ein Wohn- und Wirtschaftsgebäude erfasst. Rund 15 Kälber konnten noch rechtzeitig gerettet werden.

Wegen der Brandbekämpfung ist die Nortorfer Straße zwischen Ellerdorf und Nortorf bis auf weiteres voll gesperrt. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. (dpa/mp)