Scheune in Flammen – Großeinsatz im Norden

In Wilster (Kreis Steinburg) ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Eine Scheune stand in Vollbrand, meterhohe Flammen loderten in den Nachthimmel. Rund 60 Retter waren im Einsatz.

Gegen 0.45 Uhr heulten die Alarmsirenen in der rund 4300 Einwohngemeinde und den umliegenden Dörfern. Anwohner der Hans-Prox-Straße hatten den Notruf gewählt und Flammen aus einer Scheune gemeldet. Mehrere Wehren rückten an.

Rund 60 Retter bei Scheunenbrand im Einsatz

Bei Eintreffen der Retter loderten meterhohe Flammen aus dem Reetdachgebäude in den Nachthimmel. Erst nach Stunden war das Feuer gelöscht. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. (ruega)