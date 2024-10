Scheune steht in Flammen – doch die Feuerwehr kann nicht sofort löschen

Im Kreis Steinburg ist in der Nacht zu Samstag eine Scheune in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Doch bevor die Retter mit dem Löschen beginnen konnten, hatten sie zunächst ein Problem zu bewältigen.

Das Feuer brach gegen 3.30 Uhr an der Straße Schotten in der Ortschaft Nortorf aus. Bei Eintreffen der Löschfahrzeuge loderten bereits meterhohe Flammen aus einer abgelegenen Scheune. Um diese löschen zu können, mussten zunächst kilometerlange Schlauchleitungen verlegt werden.

Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Immer mehr Verstärkung wurde angefordert. Rund 100 Retter waren im Einsatz. Erst nach Stunden war der Brand gelöscht. Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Polizei ermittelt, wie es zum Feuer in der nicht mehr genutzten Scheune kam.