Feuer vernichtet Pferdestall – Besitzer reagiert geistesgegenwärtig

Großeinsatz für die Feuerwehr in Schleswig-Holstein im Kreis Schleswig-Flensburg. Dort hat am frühen Dienstagmorgen eine Lagerhalle lichterloh gebrannt. Zwei Pferde wurden gerettet, eine Person musste ins Krankenhaus.

Um 3.45 Uhr ging der erste Notruf ein. Zeugen meldeten einen Brand in dem Gebäude einer ehemaligen Schmiede an der B200 in Janneby im Ortsteil Süderzollhaus.

Janneby: Lagerhalle brennt – zwei Pferde gerettet

In dem als Stall und Lagerhalle genutzten Gebäude standen zwei Pferde. Deren Besitzer reagierte geistesgegenwärtig und trieb die Tiere noch gerade rechtzeitig ins Freie. Dabei erlitt er eine Rauchvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Janneby, Jörl und Wanderup konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindern. Gegen 7.45 Uhr war der Einsatz beendet, am Nachmittag wird die Brandstelle noch einmal auf Glutnester überprüft, erklärte ein Feuerwehrsprecher der MOPO.

Die B200 musste für den Einsatz zeitweise gesperrt werden. Die Lagerhalle ist zerstört. Die Höhe des Sachschadens wird nun ermittelt.