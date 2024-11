Fahrer verliert Kontrolle über Lkw – schuld ist ein Bonbon!

Auf der B5 bei Wilster (Landkreis Steinburg) ist am Donnerstagabend ein Sattelschlepper von der Fahrbahn abgekommen. Der Polizei zufolge verlor der Lkw-Fahrer die Kontrolle aus ungewöhnlichen Gründen.

Der Mann war gegen 23 Uhr in Richtung Brunsbüttel unterwegs, die Straße sei zu dem Zeitpunkt bereits sehr glatt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Kontrolle habe er verloren, als er sich an einem Hustenbonbon verschluckt habe – so habe es der Mann hinterher ausgesagt.

Lkw landet in Grünstreifen: Fahrzeug beschädigt

Der Sattelzug kam rechts von der B5 ab und landete im Grünstreifen neben der Fahrbahn. Zuvor war der Lkw von Sträuchern und Bäumen gestoppt worden. Während das Fahrzeug schwerer beschädigt wurde und nicht mehr zu fahren war, blieb der Fahrer unverletzt.

Aufwendiger gestalteten sich die Abschlepparbeiten: Dafür musste die B5 nach Mitternacht für rund 40 Minuten von der Polizei gesperrt werden. Ein Abschleppdienst war mit mehreren Fahrzeugen angerückt, um den Schlepper wieder auf die Fahrbahn zu kriegen. (dg)