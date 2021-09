Großalarm in Glinde im Kreis Stormarn! In einer Lagerhalle ist am Montagmittag gefährliche Säure ausgelaufen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und mehreren Sonderfahrzeugen an. Die Polizei sperrte den Bereich ab.

Gegen 11.50 Uhr kam es in einer Lagerhalle an der Wilhelm-Bergner-Straße zu einem Betriebsunfall. Aus einem geborstenen Gefäß lief literweise hochgiftige Ameisensäure aus.

Hochgiftige Säure ausgelaufen – Feuerwehr in Großeinsatz

Den Rettern der Feuerwehr steht eine schweißtreibende Arbeit bevor. Sie können sich dem Unglücksort nur unter Atemschutz und in speziellen Schutzanzügen nähern, um die ausgelaufene Säure mit Bindemittel abzustreuen und einzusammeln. Immer wieder müssen die Feuerwehrleute untereinander abgelöst werden. Noch ist der Einsatz nicht beendet.