Rostock-Fans stranden wegen Verspätung nahe Hamburg – dann gibt es Randale

In Büchen (Herzogtum Lauenburg) ist es am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Fans von Hansa Rostock waren hier während der Rückreise vom Auswärtsspiel bei Hannover 96 (1:1) wegen einer Zugverspätung gestrandet. Dann plünderten sie eine Tankstelle.

Laut Bundespolizei seien die Beamten gegen 19.05 Uhr zum Bahnhof der rund 5600-Seelengemeinde Büchen gerufen worden. Wegen einer Verspätung hatten rund 350 Rostock-Fans ihren Anschlusszug nicht erreicht und waren dort gestrandet. Die bis dahin ruhig verlaufene Rückfahrt sei hier dann aus dem Ruder gelaufen.

Hansa-Fans plündern Tankstelle

Rund 100 vermummte Fans sollen eine Star-Tankstelle in Bahnhofsnähe gestürmt und sich dort für rund 300 Euro am Sortiment bedient haben, ohne zu bezahlen. Mehrere Streifenwagen der Landes und der Bundespolizei rückten an, diverse Strafanzeigen wurden gefertigt. Erst gegen 21.30 Uhr konnten die Krawallmacher ihre Heimreise fortsetzen.