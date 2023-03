Rollstuhl kippt auf Straße – 88-Jähriger stirbt

In Halstenbek (Kreis Pinneberg) hat sich am Montagmorgen ein tragischer Unfall ereignet. Als ein Rollstuhlfahrer die Straße überqueren wollte, kippte das Gefährt um und riss den Mann mit. Er starb wenig später in einer Klinik.

Laut Polizei geschah das Unglück gegen 11.30 auf der Halstenbeker Hauptstraße. Der 88-Jährige sei abgestiegen, um seinen E-Rollstuhl über die Bordsteinkante auf die Straße zu ziehen. Dabei habe er aus Versehen den Gashebel betätigt.

Rollstuhlfahrer reanimiert

Das Gefährt schnellte nach vorn und zog den 88-Jährigen mit. Er stürzte und fiel mit dem Kopf auf den Asphalt. Hinzugerufene Sanitäter und ein Notarzt reanimierten das Unfallopfer zunächst. Danach kam der Mann in eine Klinik. Hier starb er wenig später.