Rentner hinterlässt mit SUV Schneise der Verwüstung – und überschlägt sich

Trümmerfeld in Itzehoe: Ein 84-Jähriger hat am frühen Freitagabend in der Lindenstraße einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Auslöser war nach ersten Erkenntnissen der Polizei vermutlich ein Sekundenschlaf. Der SUV-Fahrer war gegen 16.45 Uhr in Richtung Aral-Kreuzung unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Sekundenschlaf: Opel-Fahrer (84) aus Itzehoe rammt mehrere Autos

Erst touchierte er leicht einen am Straßenrand parkenden Kleinwagen. Anschließend rammte er einen weiteren geparkten Opel so unglücklich, dass der in einen davor stehenden Transporter gedrückt wurde. Gleichzeitig hob der Unfallwagen ab und kippte aufs Dach. Während der Rettungsarbeiten war die Lindenstraße zwischen Adler-Kreisverkehr und Kreuzung gesperrt.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus Itzehoe. Drei Abschleppwagen waren nötig, um die Unfallautos zu entfernen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.