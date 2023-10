Mann bedroht Schule im Norden – Festnahme!

Ein 44-Jähriger soll eine Schule in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bedroht haben – daraufhin hat die Polizei den Mann in Heide (Kreis Dithmarschen) festgenommen.

Die Beamten trafen den Verdächtigen am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in seiner Wohnung an, teilte die Polizei mit. Sie nahmen ihn für erkennungsdienstliche Maßnahmen mit auf das Polizeirevier.

In der Wohnung fanden sie eine Schreckschusswaffe. Gegen den Mann wird ermittelt. Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. (dpa)