Dieb klaut 13-Jährigem sündhaft teure Jacke – und bekommt schlechtes Gewissen

Nachdem ein Jugendlicher einem 13-Jährigen eine sündhaft teure Jacke und eine Mütze geraubt hat, wurden die beiden Kleidungsstücke in der Nähe des Tatorts wiedergefunden – der Täter hat wohl ein schlechtes Gewissen bekommen und die Sachen dort zurückgelegt.

Der Raub ereignete sich nach Angaben der Polizei am 20. November gegen 18.45 Uhr an einer Bushaltestelle in Rendsburg. Der Täter forderte unter Androhung von Gewalt eine schwarze „Moncler“-Jacke (stolze 585 Euro teuer) und eine schwarze „Moncler“-Wollmütze und flüchtete mit der Beute.

Die gestohlene „Moncler“-Jacke hat einen Wert von 585 Euro. Polizeidirektion Neumünster Die gestohlene „Moncler“-Jacke hat einen Wert von 585 Euro.

Der Täter soll zwischen 13 und 17 Jahren alt sein. Mittlerweile konnte ein Zeuge einen Hinweis auf den Täter geben – die Ermittlungen hierzu laufen noch, teilte die Polizei mit.

Der 13-Jährige hat inzwischen seine Jacke sowie die Mütze zurückbekommen – die beiden Kleidungsstücke fand er nämlich im Tatortbereich. Aufgrund der Veröffentlichung in der Presse fühlte sich der Täter anscheinend genötigt, die Kleidung wieder abzulegen. (mp)